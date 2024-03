Al via i lavori per la viabilità principale alternativa di Arzachena

Arzachena avrà una nuova strada principale.

Arzachena avrà presto una strada principale alternativa. Il Comune ha finanziato con 100mila euro la sistemazione di via Melvin Jones, che diventerà una nuova strada che servirà a smistare il traffico veicolare di viale Costa Smeralda.

La città sta diventando grande e da qui l’esigenza di creare una nuova arteria, che sarà parallela a quella principale. La via Melvin Jones, traversa di via Matteotti che collega al rione Sant’Isidoro (lottizzazione Pastura), sarà dunque sistemata e allargata. L’iniziativa è promossa dall’assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, coordinato da Massimo Azzena.

Lo ha annunciato l’amministrazione comunale di Arzachena, che ha avviato i lavori per la realizzazione della strada, che finiranno nel mese di aprile. “L’arteria rappresenta un’importante alternativa per raggiungere l’uscita dal centro abitato e ridurre il traffico in viale Costa Smeralda – si legge nella pagina ufficiale del Comune -. In particolare sono in programma interventi di preparazione e livellamento del piano stradale; posa cordonate per marciapiedi; posa griglie di raccolta acque meteoriche e bitumatura”.

