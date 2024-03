Ad Arzachena tutte le case avranno il numero civico, al via i lavori

Il progetto per le case di Arzachena e l’avviso del Comune.

Ad Arzachena tutte le case avranno il numero civico, anche in campagna. Il progetto, volontà dell’amministrazione comunale e già annunciato nei mesi scorsi, è già a buon punto e il Comune ha avvisato che presto ci sarà la posa dei numeri civici con la ditta, che ha in carico i lavori.

La ditta Unisel sta già provvedendo con i lavori nelle abitazioni che ancora sono sprovviste, in particolare nelle zone periferiche del territorio arzachenese. Così il Comune ha pubblicato un avviso per chiedere ai cittadini di recarsi all’ufficio Anagrafe per l’aggiornamento dell’indirizzo.

“Il progetto di riordino della toponomastica comunale ha l’obiettivo di migliorare l’erogazione dei servizi – spiega il Comune – mappare le presenze sul territorio, consentire la corretta localizzazione di persone ed edifici in termini di sicurezza e sanità. L’iniziativa è promossa dal delegato alla Polizia locale e Viabilità, Tore Mendula, insieme al Comando di polizia locale”.

