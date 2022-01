La situazione nelle scuole di Arzachena.

Aumentano i contagi tra gli studenti di Arzachena. Sono diversi i casi di positività riscontrati durante gli ultimi giorni nelle scuole dell’infanzia di via Pietro Nenni, San Vincenzo e nella scuola primaria di Abbiadori. Il Comune, di concerto con i dirigenti Scolastici, ha ravvistao la necessità di sospendere l’attività didattica in presenza nelle scuole interessate con conseguente attivazione della Dad per gli alunni della primaria di Abbiadori da venerdì 21 gennaio 2022 fino a venerdì 28 gennaio 2022. Chiuso dal 19 al 24 anche l’asilo comunale di via Mameli a seguito del rilevamento di 1 caso di positività al Covid-19.

Situazione sotto controllo invece in tutti gli altri plessi, dove numeri sono conformi al normale svolgimento delle lezioni in presenza, in linea con la Circolare Ministeriale. Nell’Istituto Comprensivo 1 sono 43 positivi su 627 alunni iscritti, mentre nell’Istituto Comprensivo 2 sono 41 positivi su 691 alunni iscritti

La decisione è stata assunta nel rispetto dei protocolli di sicurezza in materia di diffusione del rischio contagio nelle scuole ed è stata tempestivamente comunicata alla Ats.

Gli istituti, alla luce dei casi di positività riscontrati, hanno provveduto, dove necessario, all’attivazione della didattica a distanza. L’Amministrazione comunale e i dirigenti scolastici stanno monitorando quotidianamente la situazione al fine di garantire il normale svolgimento delle lezioni in tutta sicurezza.