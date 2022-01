Il progetto del cimitero di Palau.

Sì all’ampliamento del cimitero di Palau con 100 nuovi loculi. L’amministrazione comunale ha approvato la fattibilità del progetto del costo di 150mila euro.

I lavori prevedono la prevendita rimozione della pavimentazione e la demolizione di alcune aiuole per realizzare un nuovo basamento in calcestruzzo che comprende i nuovi loculi prefabbricati. Ai lati delle sepolture si provvederà alla realizzazione di un rivestimento in mattoni forati, che sarà intonacata e tinteggiata.

Sul fronte dei blocchi di loculi si posizioneranno delle cornici in granito della stessa tipologia di quella utilizzata per quelli esistenti. A chiusura dei lavori, si ripristinerà la pavimentazione esistente in mattoni autobloccanti e si procederà ad allungare una panchina. I lavori di ampliamento avranno una durata di circa 2 mesi.