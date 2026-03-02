Arzachena cerca nuovi agenti per la Compagnia barracellare

Avviso del Comune di Arzachena per la Compagnia barracellare

Il Comune di Arzachena punta a rafforzare il presidio del territorio e la tutela dell’ambiente potenziando la Compagnia barracellare. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per l’arruolamento di nuovi agenti per l’annualità 2026, un’opportunità per i cittadini che desiderano contribuire attivamente alla sicurezza rurale e alla protezione civile locale.

Un’istituzione storica

La Compagnia barracellare rappresenta un’istituzione storica della Sardegna, agendo come braccio operativo del Comune in sinergia con le forze dell’ordine. Tra i compiti principali figurano la prevenzione degli incendi boschivi, la sorveglianza contro l’abigeato, il monitoraggio delle discariche abusive e il supporto alla popolazione in caso di emergenze.

L’accesso alla Compagnia è aperto a tutti i cittadini che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa regionale (Legge Regionale n. 25/1988) e dallo specifico regolamento comunale. In generale, i candidati devono godere dei diritti civili e politici e possedere l’idoneità fisica necessaria allo svolgimento delle mansioni.

Per entrare a far parte del corpo per l’anno 2026, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 10 aprile 2026. La procedura prevede l’invio della domanda ufficiale tramite due modalità principali: consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Arzachena; invio telematicp tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it.

I moduli necessari e i dettagli completi sui criteri di selezione sono consultabili sul portale istituzionale dell’Ente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui