“Gioca con Lucky”: Andrea Lucchetta incanta i giovani di Arzachena

Giornata coi giovani di Arzachena per l’ex pallavolista Andrea Lucchetta

Giornata indimenticabile per i giovani atleti della Gemini di Arzachena con la leggenda della pallavolo italiana, Andrea Lucchetta. Protagonista del camp “Gioca con Lucky”, un evento dedicato alla promozione del minivolley e alla formazione.

L’iniziativa nella palestra di Corracilvuna. L’ex capitano della Nazionale accolto dal sindaco Roberto Ragnedda, la delegata allo Sport. Nicoletta Orecchioni, e il presidente della Gemini, Gian Mario Demuro.

Andrea Lucchetta, che oggi ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Minivolley per la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), ha dedicato un intero pomeriggio ai piccoli pallavolisti. L’obiettivo del camp è stato quello di trasmettere la passione per lo sport e le basi tecniche del gioco attraverso metodi ludici e specifici per le fasce d’età più giovani.

Oltre al divertimento in campo per i giovanissimi, l’evento ha incluso un importante momento formativo rivolto agli allenatori della Gemini. Lucchetta ha condiviso metodi di insegnamento innovativi e specifici, fondamentali per sviluppare le capacità motorie e sociali dei bambini attraverso la pallavolo.

L’iniziativa si è conclusa con grande entusiasmo, lasciando un segno positivo nell’ambiente sportivo locale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Andrea Lucchetta per la sua disponibilità e il suo impegno nel promuovere lo sport giovanile, con l’augurio di una prossima collaborazione.

