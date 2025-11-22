Lezioni di legalità a Buddusò, studenti dai carabinieri

Progetto sulla legalità dei carabinieri a Buddusò

Gli studenti di Buddusò hanno partecipato a un progetto di legalità assieme ai carabinieri del Comando di Ozieri.

“Le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l’opportunità di visitare il Comando dei Carabinieri di Ozieri – spiega l’assessora ai Servizi sociali di Buddusò, Francesca Spanu -. Il Maggiore Tronca, insieme al suo staff, ha illustrato ai giovani una realtà istituzionale di grande importanza per il nostro territorio. La mattinata si è aperta con una presentazione dei diversi comparti in cui si articola l’Arma dei Carabinieri, per comprenderne al meglio funzioni e competenze. Sono stati poi affrontati temi fondamentali quali legalità, prevenzione della violenza, bullismo e cyberbullismo, e i rischi connessi all’uso di internet e delle applicazioni più diffuse tra i giovani.

“La visita è proseguita attraverso i vari settori operativi della Compagnia. Al termine del percorso, una coinvolgente dimostrazione del Nucleo Artificieri Antisabotaggio ha permesso ai partecipanti di conoscere tecniche e strumenti utilizzati sul campo. Con linguaggio chiaro ed esempi concreti, sono state affrontate tematiche complesse, riuscendo a catturare l’interesse e la curiosità di tutte e tutti”.

I ringraziamenti dell’assessora

Un ringraziamento speciale va ai docenti accompagnatori, per il supporto e la collaborazione; alle ragazze e ai ragazzi, futuro della nostra comunità, per l’attenzione e l’interesse dimostrati; al Maggiore Tronca, al Comando dei Carabinieri di Ozieri e alla Stazione dei Carabinieri di Buddusò, per l’accoglienza e i preziosi contributi formativi. Prosegue con impegno la collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo comune di sensibilizzare le giovani generazioni al valore della legalità”.



