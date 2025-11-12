Virginia Sassu ha conquistato il titolo mondiale di tiro dinamico.

Virginia Sassu, da Arzachena, diventa campionessa mondiale di tiro dinamico. La 19enne ha conquistato il titolo in Sudafrica lo scorso ottobre risultando la più giovane tiratrice italiana ad aver guadagnato la medaglia d’oro nella categoria Production Lady a squadre.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda e la delegata alla Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, hanno accolto la giovane al palazzo comunale per omaggiarla. “La sua costante dedizione e l’impegno nella disciplina sono un esempio per i giovani di Arzachena e per tutta la comunità”, ha dichiarato l’amministratore sui social.

