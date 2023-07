Arzachena in lutto per l’improvvisa morte di Antonio, aveva solo 39 anni

Addio ad Antonio Brinchia.

Un lutto ha sconvolto la cittadina di Arzachena. Non aveva nemmeno 40 anni Antonio Brinchia, l’uomo che è venuto a mancare improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile. Il 39enne era molto conosciuto in città, poiché faceva parte della protezione civile locale.

Dolore ad Arzachena.

“Oggi è una giornata triste per tutti noi, un altro dei nostri è volato via, troppo in fretta – scrivono i colleghi della protezione civile Agosto Ottantanove -. Sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere, quelle notizie che non ti aspetti, arrivano così come un proiettile, non riesci a crederci e vorresti solo svegliarti come se fosse un incubo! Antonio Brinchia hai contribuito alla storia della nostra associazione come volontario e come collaboratore, a te piaceva stare sull’ambulanza, in centrale ti conoscevano al suono della voce. Ci siamo fatti tante risate assieme e anche se è un giorno triste noi ti vogliamo ricordare sempre con il sorriso… Ciao Antò riposa in pace….Noi non ti dimenticheremo, sarai sempre e cmq uno dei nostri… Salutaci Rosanna e zia Pietrina”.

L’uomo avrebbe compiuto 40 anni proprio il prossimo mese. Una morte prematura che lascia tutti senza parole. Antonio Brinchia era voluto molto bene in città e in altri paesi della Gallura, dove si era fatto conoscere per la sua bontà e perché aiutava tutti. I suoi funerali avranno luogo sabato 15 luglio, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Neve, ad Arzachena.

