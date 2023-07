Olbia diventa più inclusiva: arrivano nuovi percorsi di mobilità

Cambia la mobilità di Olbia.

Olbia lancia nuovi servizi di mobilità sostenibile, rivolta soprattutto ai più fragili. Questo è quanto propone il progetto Mezzo (½) è stato presentato questa mattina dal sindaco di Olbia, che propone l’aumento dei mezzi ciclabili con pedalata assistita, urbanismo tattico per le scuole e tanto altro.

Anche le fermate dei bus diventeranno accessibili. Ci sarà, inoltre, un’app per coordinare i servizi e informare i cittadini. Questo progetto, che rivoluzionerà la città, è stato finanziato con quasi 200 mila euro dalla Fondazione per il Sud e sarà realizzato in due anni.

Il progetto sarà prima realizzato in via sperimentale, con un’area di due chilometri, che va dalla stazione di Olbia alla stazione Terranova. In quest’ultima sarà realizzata una velostazione, grazie all’intesa con RFI, che potrà ospitare anche biciclette cargo e altri mezzi accessibili alle persone con disabilità.

Il progetto prevede anche un monitoraggio per valutare l’impatto socio-economico, ambientale e sulla qualità dell’aria. Oltre al Comune e all’Aspo, al progetto partecipano anche le associazioni Sensibilmente odv, Anteas e Libera energie, oltre al dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università di Sassari.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha dichiarato che il progetto si integra con l’ambizione della città di migliorare la qualità della vita, creando spazi ciclopedonali in una delle aree più trafficate, dove sono presenti anche la stazione ferroviaria, le fermate degli autobus e le scuole.

