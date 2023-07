Premio Vittorio Inzaina, si aprono le iscrizioni per i giovani talenti a Telti

Aperte le candidature per il Premio Vittorio Inzaina.

Si aprono le iscrizioni della prima edizione del concorso canoro di Telti “Premio Vittorio Inzaina”. I giovani cantanti sardi possono mandare le loro candidature fino al prossimo 25 agosto : ecco la notizia attesa dai tanti giovani cantanti sardi.

Le iscrizioni sono aperte verso solisti, duo e band con età minima 13 anni. La prima edizione del “Premio Vittorio Inzaina” , indetto dal Comune di Telti, con la direzione artistica del M° Giovanni Budroni. È importante prendere visione del regolamento sul sito del comune di Telti www.comune.telti.ot.it

(https://www.comune.telti.ot.it/news/articoli/elenco/389/singolo/2579/).

Ecco il regolamento.

Poche regole da conoscere per accedere al concorso : età minima 13 anni; canzoni edite o inedite ( in questo caso non incise o divulgate su piattaforme musicali o social ); domanda regolarmente compilata e materiale in formato mp3 inviato alla mail protocollo @comune.telti.ot.it entro il 25 agosto.

Regole semplici, per accedere alla prima edizione di un concorso che, partendo da questa stagione, si propone sia di celebrare Vittorio Inzaina , sia di accogliere i tanti talentuosi cantanti sardi per offrire loro una concreta chance . Il concorso prevede infatti, la possibilità di essere giudicati da esperti professionisti del settore e di poter accedere a due borse di studio da €. 500,00 l’una, destinate ai primi classificati nella sezione editi e inediti e la produzione di un cd o , in alternativa, la produzione di un brano su piattaforma on line.

Riconoscimenti e occasioni anche per i cantanti classificati da 2° al 16 posto : questi saranno ammessi d’ufficio a partecipare a Casa San Remo.

Il Premio Vittorio Inzaina è organizzato dal Comune di Telti e dall’assessorato Spettacolo, Turismo, Commercio, Attività Produttive, Bilancio e Programmazione rappresentato dall’ assessore Matteo Sanna , che in più occasioni, insieme al sindaco Vittorio Pinducciu ha espresso il sostegno totale a questa iniziativa “ …” Si tratta di un evento rivolto ai giovani sardi. Vittorio Inzaina ha rappresentato un riscatto sociale per intere generazioni di Sardi, uno di noi che è arrivato sul palco più importante,partendo da Telti, grazie alla sua voce.”

Alleata preziosa è la famiglia di Vittorio Inzaina, che ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa. Telti si candida così a “ Città della musica e delle occasioni” per tanti giovani cantanti, per i quali la ricerca di una risposta o di un giudizio obiettivo è sempre più rara.

