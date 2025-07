La graduatoria degli alloggi popolari ad Arzachena.

Dopo un lungo processo di valutazione, è stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare nei quartieri Li Tauli e Lu Narili, realizzati da Area, nel comune di Arzachena. La lista, valida per un triennio e prorogabile per altri tre anni, raccoglie 48 domande, di cui solo tre sono state escluse per mancato possesso dei requisiti richiesti.

Dal Comune è stato sottolineato come, al momento, siano disponibili tre alloggi che verranno assegnati nel breve termine. L’amministrazione ha evidenziato l’importanza di questo provvedimento, che, sebbene abbia richiesto tempi piuttosto lunghi, rappresenta finalmente un passo concreto verso la risoluzione di una necessità. La fase di istruttoria si è infatti concentrata su un’attenta analisi delle singole domande, al fine di garantire trasparenza e correttezza nella definizione dell’elenco.

Questa graduatoria permetterà di velocizzare l’assegnazione degli alloggi man mano che si renderanno disponibili, rispondendo così alle esigenze delle famiglie di Arzachena, un paese in costante crescita e con una domanda abitativa sempre più pressante. I criteri adottati per la formulazione della lista sono stati basati su parametri oggettivi, previsti dalla normativa regionale, quali il numero di componenti del nucleo familiare, il reddito e la presenza di anziani o persone con disabilità. L’elenco completo è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Arzachena, www.comune.arzachena.ss.it, a disposizione di tutti i cittadini interessati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui