Tag e Comune, incontro a Olbia confronto su sviluppo della Gallura

L’incontro tra Tag e Comune a Olbia.

Un confronto tra istituzioni e rappresentanze del mondo produttivo si è tenuto lunedì nella sala giunta di via Dante, a Olbia, dove il Tavolo Associazioni Gallura ha incontrato il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, Settimo Nizzi. L’iniziativa ha costituito un momento di dialogo finalizzato a rafforzare una interlocuzione continuativa tra enti locali, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sui principali temi legati allo sviluppo del territorio gallurese. Nel corso della riunione il coordinatore del Tag, Filippo Sanna, ha evidenziato il valore di un approccio condiviso tra i cosiddetti corpi intermedi, orientato a sostenere la crescita economica dell’area, la competitività del sistema produttivo e il miglioramento dei servizi rivolti a cittadini e lavoratori.

Dal lato istituzionale, il sindaco Nizzi ha illustrato la linea portata avanti dall’amministrazione comunale e provinciale, richiamando una strategia di sviluppo definita come equilibrata e proiettata al futuro. All’interno di questo percorso è stato richiamato anche il ruolo della Piattaforma Tecnologica Europea, destinata a ospitare il nuovo Dipartimento dell’Innovazione dell’Università di Sassari. L’infrastruttura è stata indicata come elemento centrale per favorire l’attrazione di investimenti, competenze e opportunità formative, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Olbia come polo dell’innovazione a livello regionale. Le parti hanno condiviso l’esigenza di mantenere un confronto stabile nel tempo, così da seguire l’avanzamento dei progetti e individuare ulteriori priorità comuni da sviluppare.

“Il dialogo con il mondo produttivo e con le rappresentanze dei lavoratori è fondamentale per costruire politiche efficaci. Olbia e la Gallura stanno vivendo una fase di grande trasformazione e il nostro obiettivo è garantire che ogni scelta amministrativa contribuisca a migliorare la qualità della vita e le opportunità per l’intero territorio. La Pte e il nuovo Dipartimento dell’Innovazione rappresentano un tassello decisivo di questa visione”, ha affermato il sindaco Settimo Nizzi.

“Il Tag rappresenta una comunità ampia e responsabile, che sente il dovere di collaborare con le istituzioni per affrontare le sfide che riguardano imprese, lavoratori e cittadini. Questo incontro conferma la volontà di costruire un percorso condiviso, che intendiamo consolidare nei prossimi mesi con un confronto costante e orientato ai risultati”, ha concluso il coordinatore del Tag Filippo Sanna.

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