Arzachena dice addio allo chef Claudio, lascia un figlio piccolo

Addio allo chef Claudio Patrocchi.

Lutto ad Arzachena per la scomparsa di Claudio Patrocchi. Una notizia che ha sconvolto la comunità, che si stringe attorno alla famiglia dell’uomo, che lascia un bimbo piccolo.

Patrocchi era molto conosciuto nel paese, svolgeva il lavoro di chef e da anni viveva ad Edimburgo, dove lavorava nel ristorante The Albanach. Sono tanti i messaggi di dolore da parte di amici e conoscenti. Non solo del paese, ma anche della città scozzese. Claudio si era fatto volere da tante persone, con la sua simpatia e professionalità nel suo mestiere. “È esattamente così che ti immagino ancora, con quel sorriso stampato in faccia e quella voglia di vivere che ti ha sempre contraddistinto, fai buon viaggio”, lo ricorda così un’amica tra le tante commoventi dediche sui social.

