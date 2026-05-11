Lavori nelle strade di Arzachena, cinque cantieri a maggio

Il Comune di Arzachena elenca i lavori nelle strade a maggio

“Riqualificazione viaria maggio 2026”, il Comune di Arzachena presenta i cinque interventi in corso o in arrivo sulle strade.

“Lavori in corso ad Arzachena per la manutenzione delle strade comunali. Sono 5 i cantieri in programma nel mese di maggio: alcuni tratti sono conclusi, altri lavori sono in itinere mentre alcuni sono in partenza entro pochi giorni per un investimento totale di 1 milione di euro”.

Gli interventi di maggio

Via Pitroni , via Lioni (concluso), via dell’Artigianato (in partenza), bitumatura e realizzazione cunette, per un totale di 211 mila euro di fondi comunali.

, (concluso), (in partenza), bitumatura e realizzazione cunette, per un totale di 211 mila euro di fondi comunali. Via Lamarmora , via Limbara, via D. Millelire e via Eleonora d’Arborea , con interventi di manutenzione e sistemazione del manto stradale, ripristino della segnaletica stradale orizzontale e dell’arredo urbano. Circonvallazione tratto centro abitato – incrocio via Pitagora, per un totale di 300 mila euro di fondi regionali;

, e , con interventi di manutenzione e sistemazione del manto stradale, ripristino della segnaletica stradale orizzontale e dell’arredo urbano. Circonvallazione tratto centro abitato – incrocio via Pitagora, per un totale di 300 mila euro di fondi regionali; Via Torricelli, via Tiziano, via Torino, via Sarraiola e, in fase di lavorazione, in via Surrau per un importo di 88 mila euro di fondi comunali;

e, in fase di lavorazione, in per un importo di 88 mila euro di fondi comunali; Via Micalosu, via Monti Corru, via Baronia, via Demuro, via Aldiola . Appalto in corso per 300 mila di fondi comunali.

. Appalto in corso per 300 mila di fondi comunali. Via Battistoni e piazzetta dei Pini a Baja Sardinia”.

“Si prega di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere nei tratti interessati e alle ordinanze del Comando di Polizia locale attive nelle varie zone, così da facilitare lo svolgere delle operazioni in sicurezza per gli addetti e per gli automobilisti. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena“.

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