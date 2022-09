Torna Arzachena Estate in Fiore.

Il centro storico di Arzachena si trasforma in un giardino. Torna “Arzachena Estate in Fiore”, che si svolgerà dal 23 al 25 settembre, per promuovere ancora una volta la tutela dell’ambiente e il decoro urbano.

Piante e fiori saranno protagonisti della città, movimentando, come lo scorso anno, numerosi visitatori per ammirare lo spettacolo colorato offerto dalla manifestazione. L’evento è promosso dal delegato all’Ambiente del Comune, Michele Occhioni, dall’assessore al Turismo Claudia Giagoni, ed è realizzato in collaborazione con alcuni vivai del territorio.