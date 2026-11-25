Il Comune di Arzachena punta ad ampliare e potenziare il proprio patrimonio immobiliare con la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. Con l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, l’Amministrazione ha ufficialmente definito il piano finanziario per la realizzazione dell’impianto polivalente in località Corracilvuna. Sorgerà accanto allo stadio comunale “Biagio Pirina” e ai campi da tennis.

L’investimento complessivo per l’infrastruttura sportiva ammonta a 5 milioni di euro. La metà della somma sarà coperta direttamente con risorse proprie dell’Ente, mentre i restanti 2,5 milioni di euro saranno finanziati attraverso un mutuo decennale stipulato con l’Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. Grazie all’adesione al bando nazionale “Sport missione comune”, il Comune otterrà l’abbattimento integrale degli oneri finanziari, pari a 587.721 euro. Il finanziamento risulterà quindi a costo zero per le casse comunali, prevedendo una rata annua di sola quota capitale pari a 250.000 euro a partire da dicembre 2027.

“La scelta di accendere un mutuo rappresenta una novità per il nostro Ente, resa possibile dalla solidità dei conti comunali, che si traduce in una leva finanziaria virtuosa e in una risorsa patrimoniale concreta per la comunità” dichiara Cristina Usai, consigliera regionale e delegata alle finanze del Comune.

Tra calcio e tennis

Dal punto di vista strutturale, il nuovo palazzetto andrà ad arricchire l’intera cittadella dello sport di Corracilvuna, integrandosi perfettamente con lo stadio Biagio Pirina e i campi da tennis già presenti. Il progetto prevede una capienza base di 600 posti a sedere, estendibili fino a 1.000 spettatori tramite tribune amovibili, oltre a spazi polifunzionali pensati per ospitare diverse discipline sportive, manifestazioni ed eventi al coperto durante tutto l’anno.

“Quest’opera segna un salto di qualità fondamentale per gli impianti pubblici di Arzachena” sottolinea Massimo Azzena, assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni. “Realizziamo una struttura moderna, sicura e polivalente. Sul fronte operativo, il cronoprogramma è già tracciato: a dicembre completeremo l’iter in Conferenza di servizi per poi procedere con il bando di appalto integrato, che comprenderà progettazione esecutiva e lavori, con l’obiettivo di aprire il cantiere nella primavera del 2027”.

La nuova struttura nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze delle migliaia di sportivi arzachenesi e delle realtà locali. “I risvolti positivi sono molteplici. Diamo risposte concrete alle numerose associazioni sportive del territorio e garantiamo ai nostri bambini e ragazzi la possibilità di praticare sport in ogni stagione” precisa Nicoletta Orecchioni, assessore allo Sport e Spettacolo. “Avremo la possibilità di ospitare anche manifestazioni di alto livello che portano prestigio alla cittadina anche sul fronte del calendario degli eventi”.

P.P. Lobrano

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