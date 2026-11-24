I voli da Olbia nell’inverno del 2026.

Raggiungere la Gallura fuori stagione non è più un’impresa riservata a pochi. Con l’avanzare dell’inverno e l’avvicinarsi delle festività natalizie, il tabellone delle partenze e degli arrivi dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda S.A. Principe Karim Aga Khan si conferma un nodo cruciale per chi viaggia per lavoro, per chi rientra sull’isola e per chi sceglie di scoprire una Gallura inedita, lontana dalla folla estiva.

Dalla continuità territoriale ai nuovi voli per Natale.

La strategia per garantire la continuità territoriale e tenere accesi i motori dell’accoglienza anche nei mesi più freddi passa attraverso una rete capillare che unisce l’isola ai principali snodi della penisola. Restano saldi i ponti aerei quotidiani con Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo e Roma Fiumicino, spina dorsale della mobilità sarda, affiancati dai collegamenti regolari verso Torino, Venezia e Verona. A partire da dicembre la mappa delle destinazioni si allarga ulteriormente con l’attivazione della rotta per Bologna, mentre durante il picco del periodo natalizio si aggiungono le connessioni dirette con Genova, Trieste e Napoli, pensate per rispondere alla domanda di spostamenti legata alle feste.

I voli per l’estero.

La partita dell’accessibilità si gioca però anche oltreconfine, dove il marchio Costa Smeralda mantiene un ruolo strategico nella destagionalizzazione dei flussi turistici e business. Oltre ai voli diretti già operativi su Barcellona e Parigi Orly, il tabellone invernale dello scalo gallurese si arricchisce da dicembre con il nuovo collegamento per Madrid, rafforzando l’asse con i mercati spagnolo e francese. Una programmazione articolata che riduce le distanze geografiche e consolida la competitività del territorio, trasformando la destinazione in un polo attrattivo dodici mesi l’anno, ben oltre la tradizionale stagione balneare.

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