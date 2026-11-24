Nuvole in aumento e libeccio sulle coste dalla sera

Il meteo a Olbia del 25 novembre sarà caratterizzato da una mattinata senza piogge e da un aumento dell’instabilità nel pomeriggio. Sono attesi rovesci isolati, mentre il vento da Sud-Ovest potrà rinforzare sulle coste galluresi dalla sera.

La prima parte della giornata sarà relativamente tranquilla. Le previsioni Arpas per il Nord-Est indicano nuvolosità irregolare durante la notte e al mattino, senza precipitazioni. Il cielo resterà variabile anche nelle ore centrali, ma dal pomeriggio aumenterà la possibilità di piogge isolate e brevi rovesci, con accumuli generalmente deboli. I fenomeni potranno proseguire nella prima parte della serata, prima di una nuova attenuazione della nuvolosità. Il vento cambierà direzione rispetto ai giorni precedenti. Le correnti meridionali, inizialmente deboli, ruoteranno a sud-ovest nel corso della giornata e diventeranno moderate dal pomeriggio. Il bollettino di vigilanza Arpas segnala possibili rinforzi localmente forti sulle coste della zona Nord-Est dalla sera. La situazione sarà quindi diversa da quella del Nord-Ovest, dove il rinforzo è previsto già dal pomeriggio.

Olbia e Tempio, temperature in rialzo

Le temperature saranno in aumento rispetto a martedì, soprattutto nei valori massimi. A Olbia sono previsti 12 gradi di minima e 19 di massima. A Tempio Pausania si passerà da 9 a 16 gradi, con una differenza ancora evidente tra la costa e l’interno gallurese. Il mare resterà inizialmente mosso, ma il moto ondoso crescerà nelle ore successive. Sul settore nord-orientale le onde potranno raggiungere circa 1,2 metri nel pomeriggio e 1,6 metri in serata, quando le condizioni diventeranno molto mosse. Non sono invece previste le mareggiate che hanno accompagnato il passaggio del Maestrale nei giorni scorsi.

Per la Gallura si profila dunque una giornata di transizione: la mattinata sarà ancora relativamente tranquilla, mentre il pomeriggio porterà nuvole più consistenti e qualche precipitazione. Il vento aumenterà soprattutto in serata, senza però raggiungere le intensità della recente fase di maltempo. Il bollettino della Protezione civile consultato non riporta un avviso specifico di condizioni meteorologiche avverse valido per mercoledì 25 novembre.

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