Le iniziative ad Arzachena contro la violenza sulle donne.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Arzachena rinnova il proprio impegno di sensibilizzazione rivolgendo lo sguardo in particolare alle nuove generazioni. Il programma promosso dall’amministrazione comunale mette in dialogo gli spazi della cultura e quelli dell’aggregazione giovanile, intrecciando il linguaggio espressivo dell’arte con l’approfondimento letterario su una questione di profonda rilevanza sociale.

Gli eventi.

A partire dal 25 novembre e fino al 1° dicembre, il laboratorio artistico dello Spazio Bourgeois in corso Garibaldi accoglie un’installazione collettiva curata dai ragazzi dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”. L’iniziativa nasce su impulso del delegato ai Servizi sociali e Protezione Civile, Alessandro Careddu, con il coordinamento dell’insegnante e tutor Micaela Pisciottu, con l’intento di stimolare un dialogo aperto nell’intera comunità a partire dalla sensibilità e dallo sguardo critico dei più giovani.

Al centro del percorso espositivo spicca l’opera “Più di una madre”, un collage su tavola firmato dalla quattordicenne Sara Orazi, già tra le vincitrici del concorso d’arte “Radice Materna”. Come evidenzia la tutor Micaela Pisciottu, il lavoro costruisce un percorso visivo attorno all’identità femminile contemporanea, soffermandosi sulla tensione tra le aspettative legate a un cosiddetto “mandato generazionale” e la realtà quotidiana. Attraverso la composizione a collage, la giovane autrice mette in discussione i modelli imposti e i ruoli ereditati, trasformando l’opera in uno spazio critico per rivendicare la libertà di essere. Con delicatezza e profondità, l’elaborato affronta gli stereotipi di genere, il peso del “dover essere” e quella sensazione di invisibilità che emerge quando il carico richiesto alle donne diventa eccessivo, richiamando l’esigenza di riconoscere ed estirpare le radici arcaiche della violenza di genere.

Accanto all’esposizione artistica, la Biblioteca comunale “Manlio Brigaglia” in via Raimondo Chiodino partecipa alle iniziative dedicando un’area focus specifica al tema del contrasto alla violenza contro le donne. Lo spazio è stato allestito dallo staff bibliotecario con una selezione di romanzi e saggi pensata per accompagnare i lettori in un percorso di consapevolezza e comprensione del fenomeno.

Nel programma culturale rientra anche la presentazione del libro autobiografico “Vorrei fosse sempre primavera” di Jenny Carboni, moderata da Maria Pintore e tenutasi lunedì 23 novembre alle 17:00. Un incontro già svolto in cui l’autrice ha condiviso il racconto della propria adolescenza e delle violenze vissute con l’intento di offrire coraggio a chi ha subìto abusi. Per chi desidera ricevere ulteriori indicazioni sulle attività e sui volumi disponibili in biblioteca resta attivo il recapito telefonico 0789 849492 insieme all’indirizzo email [email protected].

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