Il processo per l’omicidio di Cinzia Pinna.

Mentre in Corte d’assise a Sassari si celebra il processo per l’omicidio di Cinzia Pinna, emerge con forza la presa di posizione di Nicolina Giagheddu. La donna non mostra alcuna indulgenza verso i suoi stessi familiari, il figlio Emanuele Ragnedda (alla sbarra per il delitto) e il marito Mario, scegliendo invece di rivolgere il proprio pensiero alla giovane vittima di Castelsardo. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, Giagheddu intende infatti destinare i proventi derivanti dalla vendita delle quote delle società del marito e del figlio proprio per risarcire la famiglia della ragazza. La vicenda riporta al centro della cronaca il tema dei casi di violenza contro le donne in Gallura, offrendo una testimonianza rara in cui il legame di sangue cede il passo al riconoscimento del dolore subito dalla vittima e dai suoi cari.

La violenza sulle donne in Gallura.

I recenti casi riportati nelle cronache nel territorio restituiscono una realtà drammatica sulla violenza contro le donne in Gallura. Nell’estate del 2026, i carabinieri hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo — figura nota nell’ambiente dell’automobilismo sardo — accusato di violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe aggredito diverse donne su spiagge isolati e lungo la strada provinciale 90 (tra Aglientu e Santa Teresa Gallura), agendo con il volto travisato da un passamontagna e minacciando le vittime con un taglierino. A ottobre 2026 un imprenditore di 55 anni, già destinatario di misure cautelari con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex moglie, è stato arrestato in flagranza dopo essersi ripresentato sotto l’abitazione della donna a Olbia, violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

A settembre 2026 è scattato il Codice Rosso a Olbia nei confronti di un 39enne accusato di aver perseguitato per mesi una 35enne conosciuta per motivi di lavoro. A seguito del rifiuto della donna, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti ossessivi, tra cui telefonate e messaggi incessanti e appostamenti sul luogo di lavoro della vittima, fino alla denuncia. La cronaca olbiese ha registrato anche interventi per violenze domestiche reiterate, come il caso di un 44enne arrestato con l’accusa di gravi insulti, umiliazioni e percosse ai danni della moglie e della figlia nell’estate del 2026.

Questi episodi rientrano nel flusso costante di oltre 200 fascicoli l’anno gestiti dalla Procura di Tempio per reati di violenza di genere e domestica in Gallura, un dato che conferma come gran parte dei casi riguardanti le donne nel territorio emerga soprattutto in ambito domestico o relazionale. Ogni anno in Sardegna si verifica una media di 2 o più femminicidi, un dato tra i più alti in Italia che richiama con forza la necessità di non abbassare mai la guardia sul fronte della prevenzione e della tutela delle vittime.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui