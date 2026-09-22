Cannigione ospita la giornata di pulizia della costa con Plastic Free

Plastic Free ad Arzachena.

Il litorale di Arzachena si prepara a ospitare la nuova mobilitazione ecologica promossa nell’ambito dell’AgendaBLU 2026. Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 10:00, l’area del parcheggio della spiaggia Le Piscine di Cannigione sarà il punto di ritrovo per la giornata di pulizia ambientale organizzata in collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus. L’iniziativa si inserisce in una più ampia mobilitazione nazionale dedicata alla tutela dei corsi d’acqua e delle coste.

L’evento.

L’evento rappresenta il capitolo conclusivo della pianificazione ambientale cittadina per l’anno in corso, mirata alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio costiero. Gli organizzatori ricordano che la partecipazione all’intervento di bonifica richiede l’iscrizione obbligatoria. Passaggio fondamentale per attivare la copertura assicurativa gratuita prevista per tutti i volontari registrati. È possibile completare la procedura di registrazione scansionando il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento oppure accedendo direttamente al portale istituzionale del Comune di Arzachena.

Come partecipare.

Per quanto riguarda le dotazioni logistiche, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di guanti da lavoro o da giardinaggio, indossare un abbigliamento comodo e leggero. Portare con sé una borraccia personale per l’acqua, in linea con i principi di sostenibilità e riduzione della plastica monouso promossi dall’associazione. Per ulteriori informazioni operative e dettagli organizzativi, i cittadini possono fare riferimento ad Antonella Sotgiu, contattabile telefonicamente al numero +39 389 1485384.

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