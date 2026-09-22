A Calangianus il grande biliardo: l’edizione dedicata a Gaia Costa

Calangianus al centro della 14esima edizione del Campionato italiano di biliardo.

Calangianus si conferma al centro del panorama nazionale e internazionale del biliardo sportivo, ospitando dal 1° al 6 ottobre 2026 la quattordicesima edizione del Campionato italiano a squadre di serie A. L’evento, calendarizzato dopo il biennio di pausa, vedrà le otto formazioni di vertice della disciplina affrontarsi per la conquista dello scudetto tricolore e della qualificazione al prossimo Campionato Europeo per Teams.

La nuova edizione.

La manifestazione consolida il ruolo del comune gallurese come polo di riferimento per la disciplina, in continuità con i Campionati mondiali del 2022 e la rassegna continentale del 2023. L’organizzazione, curata in collaborazione con la Federazione Nazionale e il supporto di partner locali e sponsor tecnici, prevede una copertura mediatica integrale affidata alle dirette streaming di settore, con il commento tecnico diffuso su scala nazionale.

La dedica a Gaia.

Questa edizione sarà dedicata alla memoria di Gaia Costa, giovane volontaria di Tempio Pausania tragicamente scomparsa, che aveva prestato servizio durante le precedenti edizioni internazionali ospitate in città. Le competizioni si svolgeranno presso le strutture locali, aperte al pubblico e agli appassionati per l’intera durata della sei giorni agonistica. L’evento rappresenta non solo un momento di rilevanza sportiva ma anche un importante volano di visibilità e promozione territoriale per l’economia e l’indotto turistico locale.

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