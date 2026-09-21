Le previsioni del meteo del 22 settembre a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura? Domani nel territorio gallurese è prevista una giornata prevalentemente soleggiata durante il giorno, con cieli sereni nel corso della notte. Le temperature si attesteranno su una massima di 29°C nel primo pomeriggio e una minima di 18°C.

I venti soffieranno da nord a circa 10 mph (16 km/h). Le probabilità di precipitazione rimarranno pari allo 0% per l’intera durata del giorno, per poi salire leggermente al 15% durante le ore notturne. L’umidità media si attesterà intorno al 64%, con un indice UV massimo raggiungibile pari a 5 nelle ore centrali. Un quadro stabile e tipico del periodo estivo inoltrato per tutto il territorio gallurese

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