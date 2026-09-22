Il Calypso di Badesi ancora sul podio dei ”Best Beach 2026”: eccellenza in Italia

Il trionfo del Calypso di Badesi.

La Gallura conquista la vetta dell’eccellenza balneare con un oscar a un locale ai Best Beach 2026. Il Calypso Beach Club di Badesi ha conquistato ancora il secondo posto nella categoria Best Beach Bar, confermandosi un punto di riferimento per l’offerta di ristorazione, cocktail, intrattenimento e nightlife a livello nazionale. La struttura sarda si è posizionata appena dietro al pugliese Lido Pantarei di Torre Mileto (primo classificato) e davanti allo Stabilimento Balneare Oxide di Lido di Classe (terzo), rendendo orgoglioso l’intero territorio per un riconoscimento che ne celebra la qualità e il dinamismo.

Il beach club di Badesi.

L’exploit del locale di Badesi s’inserisce in un panorama concorsuale ricco e articolato. Nelle altre sezioni in gara, la categoria Best Beach Design ha visto trionfare il Sangita Apulia di Bisceglie, seguito dal Ke’e Beach in Campania e dal Lido Un!co Beach in Calabria. Il titolo di Best Italian Beach, riservato alle strutture che esprimono al meglio il modello di accoglienza e comfort del Paese, è andato invece all’Aloha Beach di Follonica, affiancato sul podio dal Lido Beach Club di Roccella Ionica e dal Lido Baiadèra di Oliveri.

Il titolo del 2026.

Quest’anno, la competizione introduce un’inedita suspense: il vincitore assoluto dell’ambito titolo “Best Beach 2026”, scelto tra le migliori realtà selezionate, verrà svelato per la prima volta solo in occasione della fiera InOut a Rimini. La cerimonia ufficiale si terrà giovedì 15 ottobre 2026, dalle 16:20 alle 17:20 presso la Beach Arena del quartiere fieristico, condotta da Laura Sottili con gli interventi di Mauro Oddone (direttore di Mondo Balneare) e Nicola De Pizzo (Italian Exhibition Group).

Giunto all’undicesima edizione, il premio si conferma una vetrina fondamentale per l’evoluzione del settore, valutato da una giuria d’eccezione formata da Gloria Armiri, Corrado Luca Bianca, Mara Cauli e Mauro Oddone. Oltre a ricevere un trofeo d’arte unico firmato da Piero Bussetti e la proiezione delle proprie immagini in gigantografia durante la fiera, lo stabilimento primo classificato assoluto conquisterà la copertina della rivista annuale di Mondo Balneare. Un traguardo che dimostra come mettersi in gioco consenta di valorizzare l’intero comparto, celebrando il lavoro di chi, come il Calypso Beach Club di Badesi, porta in alto la bandiera dell’ospitalità balneare.

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