I vigli del fuoco di Arzachena intervenuti su bombole di gas

Intorno alle 12 circa i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in Località Riolta per l’incendio di una tettoia di circa 20 metri quadri e alcune caldaie a gas. La tettoia è adiacente ad alcuni alloggi autonomi appartenenti alla villa. Le fiamme hanno anche raggiunto delle caldaie a gas e la squadra, dopo aver domato il fuoco, ha intercettato e messo in sicurezza alcune bombole di Gpl. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.

