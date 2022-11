“Open day” della Lega navale di Olbia

Primo “Open day” alla Lega navale. Il 12 novembre la sezione di Olbia apre le porte della sede e presenta le attività sportive per il 2023: remate, vela, canottaggio. A metà mattina gara esibizione remiera e buffet con brindisi. La Lega navale di Olbia apre alla città le porte della sua sede, in viale Isola Bianca. Dalle 9,30 alle 13 sarà possibile visitare la sezione e conoscere da vicino le attività che si svolgono e si svolgeranno nel 2023. In programma la settima edizione della Remata dei mestieri, il circuito delle regate, la scuola vela, i corsi di canottaggio.

Il nuovo presidente Bassu

“Insieme al direttivo abbiamo pensato di aprire la nostra sede e far conoscere le tante attività che si svolgono già oggi e quelle future – spiega il neopresidente Tore Bassu -. Un’iniziativa che avviene in un momento importante per la nostra sezione che si prepara a realizzare la nuova sede. Entro fine anno l’attuale costruzione sarà abbattuta e cominceranno subito i lavori per realizzare quella nuova. Ma tutte le attività andranno avanti”.

Il 12 novembre, oltre a conoscere in teoria le attività sportive organizzate dall’ente, sarà possibile svolgere una prova tecnica remiera di squadra. La Lega navale organizza infatti per l’estate 2023, la settima edizione della Remata dei mestieri e in occasione dell’Open day mette a disposizione i palischermi e i timonieri per un primo approccio al remo. Ma per avere un’idea ancora più chiara di quanto sia divertente la remata di squadra, a metà mattina sarà possibile assistere a una gara-esibizione nello specchio di mare davanti alla sede.

All’ora di pranzo buffet e brindisi con il vermentino Bianco cristallino offerto dalla Cantina Lu Bulioni.

“Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia – aggiunge il presidente Bassu – riprendiamo con ancora più entusiasmo l’organizzazione delle iniziative sportive”. Per evitare sovrapposizioni e tempi di attesa per la prova remiera a mare la Lega navale invita le nuove squadre a prenotare l’orario della prova di squadra per il 12 novembre contattando la segreteria al numero 0789.26165. Per qualsiasi informazione è possibile contattare telefonicamente o via whatsapp i seguenti numeri: Alessandro (348.3806925), Serena (347-0034061), Paola (342-1712306), Antonio (339-4392097), Roberto (335-337964) e Alberto (347-3292604).

