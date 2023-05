Il 41enne ferito da una bomba da lui stesso costruita a Cannigione.

Un 41enne di Cannigione, S. C., nel 2020 era rimasto ferito dalle schegge di vetro della bomba rudimentale che aveva costruito per esperimento nella sua abitazione. I carabinieri e gli artificieri di Olbia, intervenuti sol posto, con la perquisizione dell’alloggio, sequestrarono del materiale chimico, anche se in quantità esigue, idoneo al confezionamento di ordigni.

Dopo il ricovero in ospedale per le ferite riportate all’addome con la deflagrazione dell’ordigno, S. C. fu arrestato. La vicenda giudiziaria, nata con l’accusa di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, è terminata nei giorni scorsi con l’assoluzione dell’imputato, nonostante la pubblica accusa chiedesse due anni di reclusione. A scagionare S. C. una perizia che certifica la sua seminfermità mentale e la quantità esigua del materiale sequestrato.

