Violento incidente nelle curve tra Tempio e Bortigiadas, due feriti gravi

L’incidente tra Tempio e Bortigiadas.

Un incidente stradale si è verificato al chilometro 49 della strada statale 127, nelle curve della Fumosa, al bivio per Bortigiadas. Al momento, le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento. Due auto si sono scontrate, provocando il ferimento dei conducenti, gli unici occupanti dei veicoli coinvolti.

Le conseguenze dell’incidente hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari tramite l’elisoccorso del servizio di emergenza medica 118, al fine di garantire una rapida e adeguata assistenza. L’altro ferito, una signora, è stata invece trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Tempio Pausania, dove è stata sottoposta alle cure necessarie e valutazioni mediche.

Parallelamente all’intervento dei soccorritori, le forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo dell’incidente. I carabinieri si sono occupati di stabilire la dinamica dell’accaduto e di effettuare i rilievi necessari per l’indagine in corso. Il personale dell’Anas è intervenuto per coordinare l’organizzazione del traffico e per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

