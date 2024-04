Parte la programmazione degli eventi estivi ad Arzachena

Il Comune alla ricerca di progetti per gli eventi culturali ad Arzachena.

Al via oggi sul sito del Comune di Arzachena la pubblicazione del bando per la ricerca di progetti con cui allestire il calendario unico degli eventi che da maggio a ottobre animerà la destinazione: dal centro urbano, ai borghi, ai siti archeologici.

Come lo scorso anno, il cartellone scaturisce da un piano intersettoriale con cui l’Ente vuole garantire a residenti e visitatori un punto di riferimento unitario di tutte le manifestazioni organizzate nel territorio. L’iniziativa è della delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, della delegata alla Cultura, Valentina Geromino, e dell’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

“Ripetiamo l’esperienza positiva inaugurata la scorsa estate con un progetto unitario che coniuga diversi obiettivi dell’Amministrazione comunale. Investiremo la maggior parte dei fondi in eventi di spessore che, negli anni, hanno coinvolto maggiormente la comunità e i visitatori – spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo -. Con il bando in pubblicazione oggi vogliamo anche raccogliere nuove proposte per inserire sempre elementi di innovazione”.

“Per la cultura punteremo l’attenzione su proposte ben strutturate di rassegne letterarie che includano ospiti di levatura nazionale, su eventi mirati alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale/regionale e su eventi site specific, anche in forma di festival, volti a valorizzare luoghi di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico del territorio” spiega Valentina Geromino, delegata alla Cultura.

“Dal punto di vista turistico, il calendario degli eventi ha la funzione di integrare il ventaglio dell’offerta di attrazioni che la destinazione Arzachena può offrire, ma investiamo anche nella valorizzazione dei borghi e del centro storico – precisa Claudia Giagoni, assessore al Turismo e al Commercio -. In particolare, quest’anno l’obiettivo del mio assessorato è quello di concentrare le risorse su progetti sviluppati da associazioni e consorzi di commercianti grazie a cui dare nuovo impulso al settore”.

Sono confermati fin da ora la Festa di San Giovanni Battista a Cannigione dal 21 al 24 giugno, la Notte Sarda il 1° agosto, gli spettacoli per I Fuochi di Ferragosto dal 13 al 15 agosto, Estate in Fiore dal 6 al 8 settembre, la Festa patronale di Arzachena dal 12 al 15 settembre, le Notti Bianche a Cannigione con cadenza quindicinale e gli appuntamenti settimanali con i Giovedì nel centro storico da giugno a settembre.

È possibile presentare le domande fino al 8 maggio 2024. Le informazioni per partecipare sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.comune.arzachena.ss.it

