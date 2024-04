Un paese in lutto per la scomparsa di Marika, aveva solo 15 anni

Addio a Marika Pes.

Dolore a Gonnosfanadiga per l’improvvisa di Marika Pes, che aveva soltanto 15 anni. Il lutto ha sconvolto tutta la Sardegna per la giovane età dell’adolescente. La giovane era stata ricoverata per tre settimane, a causa di una malattia.

Purtroppo non è riuscita a vincere la sua battaglia ed è volata via a soli 15 anni. Il paese si è unito nel sostegno e nel cordoglio della famiglia di Marika. Il sindaco Andrea Floris ha espresso il profondo dolore di tutta la città, definendo la perdita di Marika come la salita di un angelo in cielo. Nessun evento può essere più doloroso per dei genitori che perdere un figlio.

A nome di tutti i cittadini e dell’amministrazione, il sindaco ha espresso vicinanza e solidarietà ai familiari di Marika. In segno di rispetto e lutto, verrà proclamato il lutto cittadino e si invita tutte le attività ad abbassare le saracinesche durante le esequie.

