Capodanno 2027, i Pinguini Tattici Nucleari ad Arzachena

Il concerto di Capodanno ad Arzachena con i Pinguini Tattici Nucleari.

La Gallura si prepara a una notte di San Silvestro con grandi nomi della musica italiana. Dopo l’annuncio del programma di Olbia, anche Arzachena ha svelato il protagonista del proprio Capodanno. Sul palco saliranno i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più popolari del momento.

Il concerto allo stadio Biagio Pirina.

La scelta è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Ragnedda. Il concerto si terrà la sera del 31 dicembre allo stadio Biagio Pirina, che torna così a ospitare un grande appuntamento musicale dopo il live di Achille Lauro, protagonista della festa dello scorso anno. Per Arzachena si tratta di un nuovo investimento su artisti di forte richiamo nazionale, con l’obiettivo di trasformare anche quest’anno la notte di Capodanno in un evento capace di attirare spettatori da tutta la Gallura e non solo. Nell’organizzazione c’è la collaborazione della Lebonski Agency, che da tempo affianca l’amministrazione arzachenese nella realizzazione dei suoi appuntamenti musicali.

Olbia risponde con Irama e Anna Pepe.

L’annuncio si inserisce in una sfida a distanza con Olbia, che nelle scorse ore ha presentato i nomi scelti per il proprio San Silvestro. Al Molo Brin arriveranno Irama e Anna Pepe, due artisti con un pubblico trasversale e una forte presenza nelle classifiche musicali. A completare la serata ci saranno i conduttori di Rds e la giornalista di Sky Valentina Caruso.

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