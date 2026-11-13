Un anno senza Sebastiano Marrone, il ricordo a Buddusò

Il ricordo di Sebastiano Marrone a Buddusò.

A un anno dalla tragedia che ha spezzato la sua giovane vita, il ricordo di Sebastiano Marrone resta vivo tra i familiari, gli amici e quanti gli hanno voluto bene. Il carabiniere, morto a soli 23 anni in un incidente stradale mentre era in servizio, sarà ricordato con una celebrazione religiosa in programma a Buddusò.

La Messa a un anno dalla scomparsa.

Una Santa Messa in suffragio di Sebastiano Marrone è prevista per domani, sabato 14 novembre, alle 17:30, nella chiesa di Santa Anastasia. Un momento di preghiera e raccoglimento al quale sono invitati a partecipare tutti coloro che vorranno unirsi nel ricordo del giovane militare. I familiari hanno espresso gratitudine verso quanti prenderanno parte alla celebrazione.

L’incidente mentre rientrava in caserma.

La morte di Sebastiano Marrone risale al 10 novembre 2025. Il giovane carabiniere stava rientrando in caserma a bordo dell’auto di servizio quando, per cause che portarono alla perdita di controllo del mezzo, rimase coinvolto in un gravissimo incidente lungo la strada provinciale 109, l’arteria che collega Lucera a San Severo. La vettura uscì dalla carreggiata e terminò la propria corsa contro un muretto situato sul margine della strada. Marrone viaggiava da solo e l’impatto fu così violento da non lasciargli la possibilità di effettuare alcuna manovra per evitare lo schianto.

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Una vita spezzata a soli 23 anni.

Aveva appena 23 anni. Una vita ancora tutta da vivere, interrotta mentre stava svolgendo il proprio servizio. A 12 mesi da quel tragico giorno, la celebrazione a Buddusò rappresenterà un’occasione per ritrovarsi attorno alla memoria di Sebastiano e rinnovare la vicinanza alla sua famiglia.

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