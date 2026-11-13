Tragedia in mare a Santa Teresa Gallura, aperta un’inchiesta

L’inchiesta per la morte di Fabio Farina a Santa Teresa Gallura.

Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause della morte di Fabio Farina, il sommozzatore di Sassari di 50 anni deceduto lunedì scorso durante un intervento di lavoro nelle acque di Santa Teresa Gallura, davanti alla spiaggia di La Marmorata. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disponendo una serie di accertamenti per ricostruire la tragedia.

C’è un indagato.

Nel registro degli indagati è stato iscritto Giuseppe Marcon, legale rappresentante della Marcsub srl di Santa Teresa Gallura, azienda per la quale lavorava la vittima. Il sostituto procuratore ha nominato un medico legale, al quale sarà conferito l’incarico il prossimo 16 novembre. Anche la difesa ha provveduto a nominare un proprio consulente medico-legale.

Il malore durante l’immersione.

Farina si trovava in immersione in un campo boe insieme a un collega quando è stato colto da un improvviso malore. Il compagno di lavoro ha tentato di soccorrerlo e il sub è stato riportato a terra, dove sono iniziate le manovre di rianimazione. Nonostante l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso Areus, per lui non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti sulla sicurezza del lavoro.

L’inchiesta dovrà chiarire se il decesso sia riconducibile a un malore oppure all’annegamento e verificare eventuali responsabilità. Spresal di Olbia e Guardia costiera stanno svolgendo accertamenti anche sulla sicurezza del lavoro. Sequestrata l’attrezzatura utilizzata durante l’immersione per verificare possibili anomalie e malfunzionamenti.

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