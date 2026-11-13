Weekend a Olbia e in Gallura: musica sarda, cultura e iniziative per la comunità

meteo gallura

13 Novembre 2026

di Giovanna Biddau

Il fine settimana in Gallura si apre con un calendario di appuntamenti che mette al centro la cultura, le tradizioni dell’Isola e l’impegno per la comunità. Da Olbia a Berchidda, passando per Tempio Pausania, il weekend del 14 e 15 novembre propone occasioni diverse per incontrarsi, partecipare e riscoprire alcune delle espressioni più autentiche del territorio. In programma presentazioni letterarie, musica popolare, laboratori dedicati al canto corale e iniziative per la salute e la prevenzione.

OLBIA – Libri e gentilezza, due appuntamenti per la comunità

Venerdì 13 novembre Olbia ospita un doppio appuntamento dedicato alla cultura e alle relazioni. Alle 17.30, nella Biblioteca comunale, lo scrittore Marco Agostino Amucano presenterà il libro “Racconti sparsi. La cura americana e altre storie”. A dialogare con l’autore sarà Cristina Oggiano. Il volume raccoglie tredici racconti nei quali la Gallura non è soltanto uno sfondo, ma diventa parte integrante delle storie, attraverso memorie, vicende e personaggi che restituiscono uno sguardo particolare sul territorio e sulla sua identità. Leggi l’articolo sulla presentazione del libro.

Sempre venerdì, dalle 17 alle 18, l’Olbia Community Hub di via Perugia 3 accoglierà “Olbia, la gentilezza siamo noi! Dalla Città Gentile ai gesti che costruiscono comunità”. L’iniziativa, promossa da La Lumera ODV e dal Centro L’Incontro Sardegna, nasce in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza e invita a riflettere sul valore dell’ascolto, della solidarietà e dei piccoli gesti quotidiani. Tutti i dettagli dell’incontro sulla gentilezza.

BERCHIDDA – Una serata dedicata alla musica tradizionale sarda

La musica tradizionale sarà protagonista a Berchidda, dove è in programma una serata dedicata al patrimonio musicale della Sardegna. L’appuntamento, previsto per venerdì 13 novembre, offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire il fascino del canto accompagnato dalla chitarra e alcune delle espressioni più rappresentative della cultura popolare isolana. Un’iniziativa che punta a valorizzare una tradizione ancora viva e profondamente legata all’identità delle comunità. Approfondisci la serata musicale a Berchidda.

TEMPIO PAUSANIA – Un laboratorio dedicato ai canti e ai cori sardi

Sabato 14 novembre Tempio Pausania ospiterà un appuntamento dedicato alla tradizione corale dell’Isola. Il laboratorio “Accoldi” sarà un’occasione di incontro e condivisione tra gruppi e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei canti sardi e favorire lo scambio di esperienze tra le diverse realtà musicali. Un momento di partecipazione che mette al centro la voce, la memoria e il valore della trasmissione delle tradizioni. Scopri il programma del laboratorio a Tempio Pausania.

OLBIA – La Walk for the Cure per la prevenzione

Tra gli appuntamenti di sabato 14 novembre c’è anche la Walk for the Cure, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Olbia sarà coinvolta in una giornata di partecipazione e solidarietà, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e della promozione della salute. Leggi i dettagli della Walk for the Cure a Olbia.

Un fine settimana che attraversa la Gallura tra cultura, musica e impegno sociale, offrendo occasioni diverse per partecipare alla vita delle comunità e riscoprire il valore delle iniziative locali.

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Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

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