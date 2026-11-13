Il fine settimana in Gallura si apre con un calendario di appuntamenti che mette al centro la cultura, le tradizioni dell’Isola e l’impegno per la comunità. Da Olbia a Berchidda, passando per Tempio Pausania, il weekend del 14 e 15 novembre propone occasioni diverse per incontrarsi, partecipare e riscoprire alcune delle espressioni più autentiche del territorio. In programma presentazioni letterarie, musica popolare, laboratori dedicati al canto corale e iniziative per la salute e la prevenzione.

OLBIA – Libri e gentilezza, due appuntamenti per la comunità

Venerdì 13 novembre Olbia ospita un doppio appuntamento dedicato alla cultura e alle relazioni. Alle 17.30, nella Biblioteca comunale, lo scrittore Marco Agostino Amucano presenterà il libro “Racconti sparsi. La cura americana e altre storie”. A dialogare con l’autore sarà Cristina Oggiano. Il volume raccoglie tredici racconti nei quali la Gallura non è soltanto uno sfondo, ma diventa parte integrante delle storie, attraverso memorie, vicende e personaggi che restituiscono uno sguardo particolare sul territorio e sulla sua identità. Leggi l’articolo sulla presentazione del libro.

Sempre venerdì, dalle 17 alle 18, l’Olbia Community Hub di via Perugia 3 accoglierà “Olbia, la gentilezza siamo noi! Dalla Città Gentile ai gesti che costruiscono comunità”. L’iniziativa, promossa da La Lumera ODV e dal Centro L’Incontro Sardegna, nasce in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza e invita a riflettere sul valore dell’ascolto, della solidarietà e dei piccoli gesti quotidiani. Tutti i dettagli dell’incontro sulla gentilezza.

BERCHIDDA – Una serata dedicata alla musica tradizionale sarda

La musica tradizionale sarà protagonista a Berchidda, dove è in programma una serata dedicata al patrimonio musicale della Sardegna. L’appuntamento, previsto per venerdì 13 novembre, offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire il fascino del canto accompagnato dalla chitarra e alcune delle espressioni più rappresentative della cultura popolare isolana. Un’iniziativa che punta a valorizzare una tradizione ancora viva e profondamente legata all’identità delle comunità. Approfondisci la serata musicale a Berchidda.

TEMPIO PAUSANIA – Un laboratorio dedicato ai canti e ai cori sardi

Sabato 14 novembre Tempio Pausania ospiterà un appuntamento dedicato alla tradizione corale dell’Isola. Il laboratorio “Accoldi” sarà un’occasione di incontro e condivisione tra gruppi e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei canti sardi e favorire lo scambio di esperienze tra le diverse realtà musicali. Un momento di partecipazione che mette al centro la voce, la memoria e il valore della trasmissione delle tradizioni. Scopri il programma del laboratorio a Tempio Pausania.

OLBIA – La Walk for the Cure per la prevenzione

Tra gli appuntamenti di sabato 14 novembre c’è anche la Walk for the Cure, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Olbia sarà coinvolta in una giornata di partecipazione e solidarietà, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e della promozione della salute. Leggi i dettagli della Walk for the Cure a Olbia.

Un fine settimana che attraversa la Gallura tra cultura, musica e impegno sociale, offrendo occasioni diverse per partecipare alla vita delle comunità e riscoprire il valore delle iniziative locali.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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