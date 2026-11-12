Una discarica sul marciapiede: rifiuti e puzza nel cuore di Olbia

In via Alto Adige a Olbia c’è una discarica tra le case

Materassi, uno scaldabagno, sanitari, bidoni, bacinelle, gommapiuma, sacchi di plastica: una discarica in strada a Olbia. È quanto si trova sul marciapiede di via Alto Adige, davanti a una palazzina di cinque piani, tra i civici 5 e 9. A rendere ancora più pesante la situazione ci sono i contenitori dell’umido, dai quali proviene un odore nauseabondo, percepibile a diversi metri di distanza. Non si tratta di un semplice problema di decoro. Un tratto di marciapiede pubblico è diventato un punto di scarico per rifiuti di ogni genere, compresi materiali che dovrebbero essere conferiti attraverso il servizio dedicato agli ingombranti. Un servizio che consente di smaltire correttamente mobili ed elettrodomestici.

Non è la prima volta. La zona era già finita al centro delle segnalazioni nel novembre 2023, quando erano state documentate situazioni di degrado nella vicina via Amba Alagi. Nel luglio 2025, nuovi accumuli di sacchi, mobili ed elettrodomestici erano stati segnalati proprio in via Alto Adige. A distanza di anni, il problema si ripresenta a poche decine di metri dagli episodi precedenti. Cambiano i rifiuti, ma non la situazione.

Rifiuti “protetti” dalle transenne

Davanti alla palazzina sono presenti alcune transenne, collocate sotto la colonna dei terrazzini e presumibilmente legate a un intervento di messa in sicurezza effettuato tempo fa. Sono ancora necessarie per proteggere i pedoni da un pericolo oppure sono rimaste lì dopo la conclusione dei lavori? La domanda non è secondaria: la delimitazione ha sottratto al passaggio una porzione di marciapiede che oggi coincide proprio con lo spazio occupato dai rifiuti. È possibile che quell’area, resa marginale dalla presenza delle transenne, sia diventata un punto più facilmente utilizzabile per gli abbandoni? Anche questo aspetto meriterebbe una verifica. Ma il problema principale resta un altro: come è possibile che, in un punto già segnalato più volte, gli abbandoni continuino a ripetersi? Rimuovere i rifiuti è necessario, ma non basta se lo stesso spazio torna a riempirsi.

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