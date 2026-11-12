Parco di La Maddalena, al via il progetto per la tutela dei lecci a Caprera

L’intervento per la tutela dei boschi a Caprera.

Nei prossimi giorni partiranno a Caprera (La Maddalena) i lavori nei boschi di lecci per curare gli alberi malati e prevenire gli incendi. Come fa sapere il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, l’intervento riguarderà circa 6 ettari dell’isola e rientra nelle azioni per proteggere i boschi e difenderli dai cambiamenti climatici.

Il progetto.

Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 43 del 28 febbraio 2019, nell’ambito delle misure dedicate alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’adattamento climatico. L’iniziativa adotta un approccio integrato alla gestione del rischio ambientale che non si limita alla sola manutenzione forestale, necessaria per curare i boschi di leccio indeboliti dalle patologie vegetali e ridurre il carico di combustibile naturale. Accanto alle operazioni selvicolturali, infatti, è previsto l’impiego di soluzioni di innovazione tecnologica a supporto diretto della prevenzione e del governo degli incendi boschivi, garantendo così un controllo più efficace e tempestivo del territorio di Caprera.

L’intervento.

La durata complessiva dell’intervento è stimata in 320 giorni lavorativi, un arco temporale articolato con attenzione per tutelare gli equilibri dell’ecosistema locale. Al fine di rispettare i cicli biologici della fauna e della flora dell’arcipelago di La Maddalena e ridurre al minimo l’impatto ambientale dei cantieri, le operazioni sono state suddivise in due distinte finestre temporali. La prima fase prenderà avvio nel corso di questo mese di novembre 2026 per concludersi nel marzo 2027, mentre la seconda riprenderà a partire dal novembre 2027. Al termine delle opere forestali e tecnologiche è infine prevista una specifica fase di monitoraggio dei risultati, indispensabile per valutare l’efficacia degli interventi e la ripresa vegetativa delle leccete risanate.

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