Arzachena si prepara a un carnevale 2026 da record

Quasi tutto pronto per il carnevale di Arzachena.

Quasi pronta ad Arzachena l’edizione 2026 de “Lu carrasciali Alzachinesu” con carri allegorici imponenti, costumi curati nei minimi dettagli e coreografie studiate per mesi. La comunità si prepara a vivere una delle feste più attese dell’anno, che quest’anno promette scintille grazie ad alcune importanti novità.

Il calendario degli appuntamenti è ricco e variegato, pensato per coinvolgere residenti e turisti in un abbraccio di musica e colori. Il grande protagonista del 2026 sarà il ritorno di Re Giorgio, figura centrale della tradizione, la cui presenza segna il legame profondo con le radici del carnevale locale. Insieme a lui, gli artisti di strada ravviveranno il calendario offrendo un’ulteriore alternativa per visitare il territorio in ogni stagione.

Le date.

Le celebrazioni del giovedì grasso iniziano all’insegna della convivialità con la tradizionale favata a Cannigione, simbolo dell’identità culinaria del territorio. Nel pomeriggio la festa in maschera per i bambini si sposta in piazza Risorgimento. Domenica 15 febbraio ci sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nelle vie del centro di Arzachena.

Martedì 17 febbraio si terrà il corteo mascherato fa tappa nel borgo di Porto Cervo. Domenica 22 febbraio la conclusione dei festeggiamenti con la parata di chiusura nel borgo di Cannigione.

Al termine di ciascun evento la festa continua con musica dal vivo e intrattenimento. Il Comune, tramite la delegata allo sport e spettacolo Nicoletta Orecchioni, promuove e sostiene la manifestazione. L’obiettivo è quello di tutelare le tradizioni locali e favorire la coesione sociale attraverso momenti di aggregazione culturale e ricreativa. Lu carrasciali alzachinesu 2026 è organizzato dall’associazione culturale Mediterrarte. Questa edizione si conferma come un’occasione importante per valorizzare il territorio anche al di fuori dei mesi estivi.

Come partecipare.

C’è ancora spazio per la creatività. Per chi volesse proporre un gruppo mascherato last minute, è possibile scrivere a info.mediterrarte@gmail.com. Il programma completo con i dettagli delle singole giornate è in arrivo sui canali di Visit Sardinia.

