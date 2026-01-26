Olbia in lutto per la scomparsa di due giovani mamme

Addio a Suelye Marta Macedo.

Olbia dice addio a Suelye Marta Macedo e Vanna Usai, due donne morte prematuramente. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto immenso in città e sono tanti i messaggi di dolore e cordoglio alle famiglie delle due donne. Entrambe mamme, erano molto conosciute in città.

I funerali di Suelye si svolgeranno domani, martedì 27 gennaio alle ore 16:15, nella Chiesa della Sacra Famiglia, con partenza da via Viterbo 13. Dopo la celebrazione si proseguirà per il crematorio di Olbia. L’ultimo saluto a Vanna domani, martedì 27 gennaio alle ore 15,30, nella Chiesa di Nostra Signora de La Salette in Olbia partendo dalla Casa Funeraria La Pax Braccu Via Bazzoni Sircana 13/D.

