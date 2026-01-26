Crolla muro a La Maddalena a causa delle piogge

Paura per il crollo di un muro a La Maddalena.

Paura a La Maddalena per il crollo di un grosso muro in pietra. L’allarme è stato lanciato in largo Salvatore Quasimodo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di La Maddalena, che hanno messo il muro in sicurezza. Chiusa via Zampiano e di parte della piazza di largo Salvatore Quasimodo.

Le cause del crollo potrebbero legate dalle piogge persistenti di questi giorni hanno aggravato la situazione di stabilità del muro. Sul posto anche la Polizia locale e gli operai del settore tecnico del Comune.

