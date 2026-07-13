Cannigione celebra l’artigianato sardo con “Artisans on the Coast”

La celebrazione dell’artigianato sardo a Cannigione.

C’è un filo invisibile che unisce il passato e il presente della Sardegna, un legame profondo che si manifesta attraverso i gesti precisi di chi sa trasformare la materia grezza in capolavori senza tempo. Questa narrazione silenziosa, fatta di dedizione e memoria, trova il suo palcoscenico ideale nel cuore della Gallura, dove l’artigianato artistico sardo si appresta a diventare il protagonista assoluto di un appuntamento da non perdere.

Il suggestivo scenario del Porto di Cannigione ospita la seconda edizione di “Artisans on the Coast“, una rassegna che celebra l’eccellenza manifatturiera dell’isola. A partire dal tardo pomeriggio di venerdì 17 luglio, la banchina si trasformerà in una vera e propria bottega a cielo aperto, un percorso sensoriale ed emozionale dove i visitatori potranno immergersi nella bellezza autentica delle creazioni locali.

L’evento si propone come un viaggio affascinante alla scoperta di quegli antichi mestieri che rischiano di scomparire, ma che sopravvivono grazie alla passione di custodi e maestri d’arte. Passeggiando tra gli spazi espositivi, si potrà ammirare la varietà e la ricchezza di una tradizione che spazia dall’intreccio sapiente delle fibre naturali alla modellazione della ceramica, dalla tessitura di trame complesse alla scultura del legno e del ferro battuto. Non mancherà la raffinata oreficeria isolana, con gioielli che racchiudono simboli e miti di una terra millenaria. Ogni manufatto esposto non è semplicemente un oggetto da ammirare, ma il custode di una storia d’amore per le proprie radici, plasmata interamente a mano.

Promossa dall’associazione culturale San Giovanni Battista in stretta collaborazione con il Comune di Arzachena, la manifestazione intende valorizzare l’identità sarda coniugandola con il richiamo turistico delle coste galluresi. L’obiettivo è quello di offrire sia ai residenti sia ai numerosi visitatori estivi un’esperienza culturale profonda, capace di andare oltre il classico intrattenimento balneare per toccare l’anima più autentica dell’isola.

Con il calare del sole, l’atmosfera del porto cambierà veste, arricchendosi di nuove suggestioni. La valorizzazione della cultura locale passerà infatti anche attraverso i sensi, grazie a un’area dedicata alla gastronomia che permetterà di scoprire e gustare i sapori tipici del territorio. La serata troverà poi il suo culmine con il concerto dei Copia Conforme, che accenderà la notte di Cannigione con le note della loro musica, regalando una colonna sonora perfetta a una notte d’estate all’insegna dell’arte, della convivialità e della bellezza.

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