Maturità 2026, due “centisti” al Liceo Artistico De André di Olbia

Ecco i migliori risultali della maturità 2026 al De André di Olbia

Sono due i diplomati che hanno conquistato il massimo dei voti all’Esame di Stato 2026 al Liceo Artistico “Fabrizio De André” di Olbia. Dopo gli otto centisti dello scorso anno, quest’anno sono Aurora Calella della classe 5B ed Eleonora Filigheddu della 5C a chiudere il proprio percorso scolastico con 100/100.

Il confronto con il 2025 evidenzia un calo nel numero delle eccellenze assolute: i centisti passano infatti da 8 a 2, con una percentuale che scende dal 12,5% dei diplomati dello scorso anno a circa il 2,8% dell’edizione 2026. Nessuna lode è stata assegnata.

Accanto ai due centisti, numerosi studenti hanno comunque conseguito valutazioni molto elevate, distribuite nelle diverse sezioni dell’istituto.

In Classe 5A il voto più alto è stato 91/100, conseguito da Dayane Mereu, mentre in sezione B si registrano il 97/100 di Alice Musselli e il 96/100 di Giorgia Derosas. La sezione C ha visto il 96/100 di Viola Violette Cadoni. Nella sezione M hanno sfiorato il numero a tre cifre Francesco Tarquini con 98/100 e Christian Pileri con 97/100. Nella sezione DE il voto più alto è stato quello di Giorgio Piccoi, che ha ottenuto 92/100. Per il corso serale (5AS) non erano presenti candidati agli Esami di Stato.

Al di là del numero dei centisti, i risultati confermano il buon livello raggiunto dagli studenti del Liceo Artistico olbiese, che anche quest’anno hanno concluso il proprio percorso con numerose valutazioni di fascia alta, frutto di studio, impegno e crescita personale. Congratulazioni ai diplomati, alle loro famiglie e al corpo docente che li ha accompagnati fino al traguardo della maturità.

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