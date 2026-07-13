Morto l’emiro Al Thani, il suo impero in Costa Smeralda

L’addio all’emiro Al Thani.

È morto all’età di 74 anni Hamad bin Khalifa Al Thani, l’emiro che ha trasformato il Qatar in una potenza economica internazionale e che ha lasciato un segno anche in Gallura attraverso importanti investimenti nella Costa Smeralda.

Alla guida del Paese dal 1995 al 2013, dopo essere salito al potere con un cambio di leadership non violento nei confronti del padre, Hamad bin Khalifa Al Thani ha costruito un impero finanziario fondato sulle immense risorse di gas e petrolio, promuovendo una strategia di investimenti globali. Tra questi anche l’acquisizione, nel 2012, degli asset principali della Costa Smeralda per circa 650 milioni di euro attraverso un fondo sovrano qatariota.

La famiglia Al Thani, tramite Qatar Holding, controlla oggi Smeralda Holding, società proprietaria di alcune delle strutture più prestigiose di Porto Cervo: gli hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo, oltre alla marina, al Pevero Golf Club, a ville e vasti terreni. Il rapporto con la Sardegna si è esteso anche ad altri settori. Nel 2015 la Qatar Foundation Endowment acquisì la struttura poi diventata il Mater Olbia, mentre non ebbe successo il tentativo di rilanciare Meridiana attraverso Qatar Airways e la nascita di Air Italy.

Recentemente un altro esponente della famiglia qatariota, Hamad bin Jassim Al Thani, ha acquistato Villa Certosa a Porto Rotondo. Alla notizia della scomparsa dell’emiro sono arrivati i messaggi di cordoglio delle istituzioni italiane.

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