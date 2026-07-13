Stop ai cantieri nel centro storico di Olbia e a Porto Rotondo

L’ordinanza del Comune di Olbia sullo stop ai cantieri.

A Olbia scatta la sospensione estiva delle attività edilizie più impattanti. Dal 1° al 20 agosto, infatti, nei cantieri di edilizia privata presenti nel centro storico della città e nella frazione turistica di Porto Rotondo saranno vietati i lavori rumorosi e le attività che possono compromettere la tranquillità del periodo estivo.

Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire maggiore vivibilità nelle zone più frequentate da residenti e visitatori durante il mese di agosto. “Abbiamo adottato la consueta ordinanza volta a tutelare la tranquillità dei nostri concittadini e delle persone che hanno scelto il nostro territorio come meta delle loro vacanze”, ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi.

La disposizione riguarda tutti i cantieri di edilizia privata nelle due aree individuate e punta a limitare disagi legati a rumori, movimentazione di materiali e attività lavorative in un periodo caratterizzato da una forte presenza turistica. L’ordinanza stabilisce inoltre l’obbligo di liberare eventuali spazi pubblici occupati dai cantieri, come marciapiedi o altre porzioni di suolo comunale, dai materiali di risulta. Le aree dovranno essere restituite ai cittadini in condizioni decorose e pienamente fruibili. Una misura ormai consolidata per Olbia, pensata per conciliare le esigenze degli operatori del settore con quelle di chi vive e frequenta le zone più attrattive della città durante l’alta stagione.

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