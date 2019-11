Il centro di aggregazione sociale.

Il Comune di Arzachena ha aperto le iscrizioni al centro di aggregazione giovanile. Il servizio è rivolto ai giovanissimi tra i 6 e i 13 anni e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, esclusi i mesi di luglio ed agosto.

Gli interessati dovranno rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune o scaricare l’apposito modulo dal sito istituzionale dell’ente. Il costo del servizio è di 10 euro per un solo figlio e 7 euro e 50 centesimi per 2 o più figli. Il termine per le domande scade il 31 dicembre.

