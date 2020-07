Il cinema in piazza ad Arzachena.

Tornano i grandi film ad Arzachena con il CineAma in Piazza 2020, un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale e dall’assessore alla Cultura Valentina Geromino.

L’AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena animerà il centro di Arzachena con il grande schermo allestito in Piazza Risorgimento. Sono 10 serate all’insegna del cinema con film per tutti i gusti, una programmazione di film usciti nel 2020 e ultimi mesi 2019, godibile da tutta la famiglia con un’attenzione articolare per i giovanissimi.

L’ingresso sarà gratuito. I posti saranno organizzati secondo le nuove disposizioni sul distanziamento anti-coronavirus. Si partirà il 15 luglio alle 21,30 con il film di animazione Trolls World Tour.

