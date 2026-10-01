Polizia a Olbia, il Sap chiede rinforzi: “Situazione insostenibile”

L’allarme del sindacato di polizia a Olbia.

La situazione del Commissariato di Olbia viene definita “ormai insostenibile” dal Sap Sardegna e dal Sap Sassari, che chiedono un intervento immediato per rafforzare gli organici e garantire una presenza più adeguata della polizia di Stato sul territorio. Olbia, con circa 60mila abitanti, durante i mesi estivi registra un forte aumento delle presenze, arrivando a triplicare la popolazione.

Gli attuali organici non sarebbero sufficienti a fronteggiare le esigenze.

Secondo il sindacato, gli attuali organici non sarebbero sufficienti a fronteggiare le esigenze di sicurezza di una città che rappresenta uno dei principali centri della Sardegna e che, proprio durante la stagione turistica, deve gestire un movimento di persone particolarmente elevato. A preoccupare è anche il numero delle Volanti a disposizione, che in diverse occasioni, secondo quanto denunciato dal Sap, non consentirebbe di assicurare un controllo del territorio adeguato. Gli ultimi episodi criminosi avrebbero ulteriormente evidenziato, secondo il sindacato, la necessità di un potenziamento immediato della presenza della polizia di Stato.

La carenza di personale, però, non riguarderebbe soltanto il servizio delle Volanti. Il Sap segnala difficoltà in tutti gli uffici del Commissariato, con gli operatori chiamati quotidianamente a garantire i servizi essenziali attraverso turnazioni, sacrifici e carichi di lavoro sempre più pesanti. Una situazione che, secondo il sindacato, non sarebbe più sostenibile, soprattutto considerando il ruolo strategico di Olbia nel sistema turistico e dei collegamenti della Sardegna, grazie alla presenza del porto e dell’aeroporto e a un flusso di persone che nei mesi estivi cresce notevolmente rispetto alla popolazione residente.

Chiesto un intervento immediato e concreto.

“Come Sap Sardegna – afferma il segretario regionale del Sap Sardegna Andrea Listo – abbiamo chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza un intervento immediato e concreto: servono nuovi poliziotti, servono Volanti, servono risorse e serve un organico adeguato alle reali esigenze di Olbia. Chiediamo inoltre alla politica sarda e ai rappresentanti del territorio di assumersi le proprie responsabilità e di sostenere con forza questa battaglia”.

Il sindacato solleva inoltre la questione dell’eventuale elevazione del Commissariato di Olbia a Distretto, ritenuta una possibilità per ottenere un incremento significativo della dotazione organica. “È arrivato il momento di affrontare seriamente anche la questione dell’elevazione del Commissariato di Olbia a Distretto, con un conseguente e significativo aumento della dotazione organica, il che renderebbe più efficiente la sicurezza in città”, afferma Tiziano Tolu segretario del Sap Sassari.

“Non chiediamo privilegi. Chiediamo di mettere la polizia di Stato nelle condizioni di fare il proprio lavoro. Perché non si può pretendere sicurezza senza garantire prima gli uomini necessari per produrla. Olbia non può continuare ad essere trattata come una realtà di secondo livello. La sicurezza dei cittadini non può essere sacrificata per la cronica carenza di personale. Il Sap Sardegna e Sap Sassari continueranno a denunciare questa situazione e a chiedere con forza che alle parole seguano finalmente fatti concreti e uomini in più”, conclude Tolu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui