Violento incidente tra auto a Olbia, un ferito: cosa è successo

L’incidente all’incrocio di Olbia ha provocato un ferito.

Incidente nella mattinata a Olbia, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro all’incrocio tra via del Giglio e via della Mormora. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati in un impatto frontale-laterale.

Sul posto un’ambulanza Intervol e la Polizia locale.

A seguito dell’incidente, uno dei conducenti è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Intervol, che ha prestato i primi soccorsi al ferito. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Olbia, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause e le responsabilità dello scontro.

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