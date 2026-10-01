Salvatore Scodellaro è scomparso da Olbia, l’appello dei familiari

Allarme per la scomparsa di Salvatore Scodellaro da Olbia.

Sono ore di apprensione a Olbia per la scomparsa di Salvatore Scodellaro, del quale non si hanno più notizie. L’ultimo avvistamento risale alla zona compresa tra il porto Isola Bianca e Cala Saccaia. Il giovane è alto circa 1,80 metri, ha i capelli mori e gli occhi verdi. Sono in corso gli appelli per raccogliere eventuali informazioni che possano contribuire a ricostruire i suoi spostamenti e a favorirne il ritrovamento.

Chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine. È possibile inoltre fornire segnalazioni direttamente ai familiari, ai numeri di Carlotta Scodellaro, 340/5356766, Mary Scodellaro, 340/9112211, Ramona Scodellaro, 347/9105366, oppure Anna Pilotti, 329 257 7306.

L’appello è rivolto in particolare a chiunque abbia transitato nella zona del porto Isola Bianca, Cala Saccaia e nelle aree circostanti e possa aver notato una persona corrispondente alla descrizione. Anche una segnalazione apparentemente poco significativa potrebbe risultare utile alle ricerche.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui