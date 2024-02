Dopo 9 anni una donna alla guida del Comitato Festa Patronale Cannigione

Rita Sitzia presidente del Comitato Festa Patronale Cannigione.

Dopo ben 9 anni sarà ancora la volta di una donna a presiedere il Comitato Festa Patronale Cannigione. (L’ultima era stata Teresa Orecchioni). Rita Sitzia, già Vice presidente in carica, succede a Antonio Filigheddu.

Il nuovo direttivo, eletto durante la serata di ieri, alla presenza del parroco Don Santino Cimino risulta così composto:Rita Sitzia Presidente; Francesco Azara Vice Presidente; Alessandro Sestini Segretario;Antonio Filigheddu Cassiere economo.

L’assemblea ha ringraziato il Presidente uscente per l’ottima gestione durante l’anno trascorso, per poi congratularsi con la neo eletta Presidente augurando ogni successo per l’importante impegno al quale è chiamata.Tutti i membri del comitato hanno garantito sicura e leale collaborazione per tutte le iniziative che il nuovo direttivo andrà a programmare.

